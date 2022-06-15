Kayseri'de ev sahibiyle tartışan kardeşler daireyi ateşe verdi

Osman Ö. ile Gökhan Ö. kardeşler, ev sahibi ile tartıştıktan sonra oturdukları ateşe verdi. İki kardeş dumandan etkilenip hastanelik oldu.

Ev sahibi ve kiracılar arasında yaşanan gerilimlere bir yenisi daha eklendi.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Önder Sokak'ta yaşayan ismi öğrenilemeyen ev sahibi, iddiaya göre, komşularını rahatsız eden kiracıları Osman Ö. ile Gökhan Ö. kardeşleri evden çıkarmak istedi.

Ev sahibi ile tartışıp daireyi yaktılar

Ev sahibi ile telefonda tartışan 2 kardeş, daireyi ateşe verdi.

DHA'nın aktardığına göre komşuların ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Hastanelik oldular

Bu sırada dumandan etkilenen 2 kardeş, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Ev sahibi sinir krizi geçirdi

Olay yerine gelen ev sahibi, yangını görünce sinir krizi geçirdi.

Yangın, ekiplerin yaklaşık yarım saat süren çalışmasıyla söndürülürken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.





















