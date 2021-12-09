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    Kayseri'de evden cephane çıktı

    Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalarda çok sayıdaruhsatsız silah ve mermi ele geçirilirken olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
    • İHA
    • 09.12.2021 - 20:32
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    Kayseri'de evden cephane çıktı

    Kayseri il jandarma Komutanlığı ekiplerince 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti' ve 'Silah Kaçakçılığı' suçunu işleyen şahısların tespitine yönelik çalışma yapıldı.

    Yapılan çalışmalarda Gültepe ve Talatpaşa Mahallesi'nde B.D. ve A.İ.'ya ait evlerde ve uyuşturucu ticareti yaptıklarıı belirlenen üç ayrı adreste operasyon düzenlendi.

    GÖZALTINA ALINDI

    Yapılan aramalarda çeşitli yerlere zulalanmış vaziyette 4 adet çeşitli markalarda ve çaplarda ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 8 adet 9 mm. tabanca fişeği, 10 adet fişek, 80 gram metamfetamin uyuşturucu madde, 70 adet uyuşturucu hap, 2 adet hassas terazi, 2 adet haberleşme için kullandıları el telsizi, 6 adet kullanma aparatı ve 3 adet alüminyum folyo ele geçirildi.

    Şahıslar gözaltına alınırken soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

    Kayseri de evden cephane çıktı #1

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