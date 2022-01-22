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    Kayseri'de evi yakmaya çalışan şahıs, bıçakla eşini rehin aldı

    Kayseri’nin Hacılar ilçesinde bıçakla eşini rehin alan şahıs, evi yakmaya çalıştı. Özel harekat polislerinin gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirildi.
    • İHA
    • 22.01.2022 - 01:29
    • Güncelleme : 22.01.2022 - 02:18
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    Kayseri'de evi yakmaya çalışan şahıs, bıçakla eşini rehin aldı

    Kayseri Yukarı Mahalle Erciyes Caddesi üzerinde bulunan müstakil bir evde, madde bağımlısı olduğu iddia edilen Murat T. (27), elindeki bıçakla eşi Meliha T.’yi rehin aldı.

    Babasının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve ambulans sevk edildi. Polis ekiplerinin ve psikoloğun çalışması sonucu Murat T. ikna olmayınca, olay yerine polis özel harekat ekipleri çağrıldı. Bu sırada polis ve bekçilerde müstakil evin etrafına güvenlik şeridi çekerek, önlem aldı.

    KOÇBAŞI İLE KAPI KIRILDI, KADIN KURTARILDI

    Bir süre sonra özel harekat polisleri, koç başı ile kapıyı kırarak eve girdi. Bu sırada Murat T. pencereden kaçmaya çalışınca ekipler evin etrafında arama yaptı.

    Evin içerisinde olduğu belirlenen Murat T., polis tarafından etkisiz hale getirilirken, eşi Meliha T. de kurtarıldı. Tedbir amaçlı ambulansa götürülen Meliha T., "Psikolojik olarak hiç değilim ağabey" diyerek gözyaşı döktü.

    Murat T. de polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Kayseri'de evi yakmaya çalışan şahıs, bıçakla eşini rehin aldı - Video

    Kayseri de evi yakmaya çalışan şahıs, bıçakla eşini rehin aldı #1

    Kayseri de evi yakmaya çalışan şahıs, bıçakla eşini rehin aldı #2

    Kayseri de evi yakmaya çalışan şahıs, bıçakla eşini rehin aldı #3

    Kayseri de evi yakmaya çalışan şahıs, bıçakla eşini rehin aldı #4

    Kayseri de evi yakmaya çalışan şahıs, bıçakla eşini rehin aldı #5

    Kayseri de evi yakmaya çalışan şahıs, bıçakla eşini rehin aldı #6


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