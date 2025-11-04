Kayseri'de evini ateşe verdi

- Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir kişi, kendini kilitlediği evi ateşe verdi.
- Olay yerine gelen ekipler, şahsı balkondan itfaiye aracıyla kurtardı ve yangını söndürdü.
- Hastaneye kaldırılan şahıs için soruşturma başlatıldı.
İlçeye bağlı Mimarsinan Mahallesi Baki Caddesi'nde psikolojik sorunları olan bir şahıs, kendini kilitlediği evini ateşe verdi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
EKİPLER KURTARDI
Evin içindeki şahıs, ekiplerin müdahalesi ile balkondan itfaiye aracıyla çıkarılırken, çıkan yangın da kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yanan evden çıkarılan şahıs ambulansla hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.