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- Kayseri'de evini ateşe verip, kendini cam parçaları ile yaraladı
Kayseri'de evini ateşe verip, kendini cam parçaları ile yaraladı
- DHA
- 29.04.2021 - 22:54
- Güncelleme : 30.04.2021 - 08:50
Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Sümer Mahallesi 4’üncü Caddedeki müstakil evde ailesiyle birlikte yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen yabancı uyruklu Z.Ç., ikamet ettiği evi ateşe verdi.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
CAM PARÇALARIYLA KENDİNİ YARALADI
İtfaiyenin yangına müdahale etmek istediği evden ayrılmayan genç, balkona çıkarak ekiplere direndi, elindeki cam parçaları ile de kendine zarar verdi.
BİBER GAZLI MÜDAHALE
Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından polis ekipleri, ikna olmayan Ziya Ç.’yi biber gazı kullanarak etkisiz hale getirdi.
Vücudunun çeşitli bölgelerini yaralayan Ziya Ç., sağlık ekipleri tarafından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.
İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.