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Kayseri'de evini ateşe verip, kendini cam parçaları ile yaraladı

Kayseri'de evini ateşe verip, kendini cam parçaları ile yaraladı

Kenüz bilinmeyen nedenle evini ateşe verip, kendini cam parçaları ile yaralayan Ziya Ç., polis ekiplerinin biber gazlı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi.