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    Kayseri'de evini ateşe verip, kendini cam parçaları ile yaraladı

    Kenüz bilinmeyen nedenle evini ateşe verip, kendini cam parçaları ile yaralayan Ziya Ç., polis ekiplerinin biber gazlı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi.
    • DHA
    • 29.04.2021 - 22:54
    • Güncelleme : 30.04.2021 - 08:50
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    Kayseri'de evini ateşe verip, kendini cam parçaları ile yaraladı

    Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Sümer Mahallesi 4’üncü Caddedeki müstakil evde ailesiyle birlikte yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen yabancı uyruklu Z.Ç., ikamet ettiği evi ateşe verdi.

    Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    CAM PARÇALARIYLA KENDİNİ YARALADI

    İtfaiyenin yangına müdahale etmek istediği evden ayrılmayan genç, balkona çıkarak ekiplere direndi, elindeki cam parçaları ile de kendine zarar verdi.

    BİBER GAZLI MÜDAHALE

    Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından polis ekipleri, ikna olmayan Ziya Ç.’yi biber gazı kullanarak etkisiz hale getirdi.

    Vücudunun çeşitli bölgelerini yaralayan Ziya Ç., sağlık ekipleri tarafından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

    İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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