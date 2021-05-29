Kayseri'de evleri soyan kadın hırsızlar yakalandı

Girdikleri 4 evden toplam 230 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldığı iddia edilen 4 kadından 2'si yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Kayseri'de çeşitli tarihlerde girilen 4 evden toplam 230 bin lira değerinde ziynet eşyası çalındı.

Ev sahiplerinin ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDEN TESPİT YAPILDI

Hırsızlık olaylarının yaşandığı bölgelerde, güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, L.P., G.D.Ç. ve ismi henüz öğrenilemeyen 2 kadını tespit etti.

L.P. ve G.D.Ç., polisin operasyonuyla kaldıkları evde yakalandı.

2 ŞÜPHELİ DAHA ARANIYOR

Emniyette işlemleri tamamlanan L.P. ve G.D.Ç. adliyeye sevk edildi. Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Bu arada kadınların bir eve girişleri güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.