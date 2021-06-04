Kayseri'de evli olan bir şahıs, sosyal medyadan tanıştığı kızı kaçırdı

Kayseri'de evli olan bir şahıs, sosyal medyadan tanıştığı kızı kaçırdı

Evli ve iki çocuk babası olan Ahmet Ç., sosyal medya üzerinden tanıştığı 16 yaşındaki kızı kaçırarak Denizli'ye getirdi.

Ahmet Ç. isimli bir şahıs, internette oyun oynarken, Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bağlı Ağırnas Mahallesi'nde yaşayan G.K ile tanıştı.

Ahmet Ç., sosyal medya üzerinden tanıştığı G.K.'yi kaçırdı.

Kaçırılan kızın ailesi jandarmaya gidip şikayetçi olduktan sonra, bir televizyon programına katılarak yardım istedi.

JANDARMA KAÇIRILAN KIZI BULDU

10 gündür kayıp olan G.K.’nin bulunması için çalışma başlatan Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi, kayıp kızla irtibatlı olabilecek kişilerin Denizli ilinde olabileceğini belirledi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT timi ile birlikte yürütülen koordineli çalışma sonucu, JASAT dedektiflerince Denizli'de kapsamlı araştırma başlatıldı.

Yapılan araştırma sonucunda kayıp kız çocuğunu Kayseri'den getiren şüphelinin Ahmet Ç. olduğu tespit edildi.

Kız çocuğunun tutulduğu aparta JASAT dedektiflerince operasyon düzenlendi.

Operasyon sonucunda kayıp kız çocuğu bulunarak yurda yerleştirildi.

Kayseri'de evli olan bir şahıs, sosyal medyadan tanıştığı kızı kaçırdı VİDEO





"KÖTÜ YOLA DÜŞMESİN DİYE.."

Aynı dairede gözaltına alınan Ahmet Ç., kız çocuğunu kaçırarak Denizli’ye getirdiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen şüphelinin ifadesinde, oyun oynarken 1 ay önce tanıştıklarını, bu oyunlarla kız çocuklarının kandırılabildiğini bildiğini ve kaçma niyeti olduğunu fark edince kötü yola düşmemesi için Denizli’ye getirip koruma altına almayı düşündüğünü ifade etti.





"BİRLİKTE KARAR VERDİK"

Öte yandan, şüpheli Ahmet Ç. ve G.K.’nin internet ortamında online olarak oynanan Garden Scapes adlı oyunu oynarken tanıştıkları ve 10 gün önce birlikte kaçmaya karar verdikleri öğrenildi.

Yurda yerleştirilen kız çocuğunun ailesi ise kızlarını teslim almak üzere Denizli’ye geldi.



