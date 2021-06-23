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    Kayseri'de fabrikada gaz sızıntısı: 1 ölü

    Taşyünü fabrikasında yaşanan gaz sızıntısı nedeniyle 1 işçi hayatını kaybetti. Zehirlenen 9 kişi ise hastanede tedaviye alındı.
    • DHA
    • 23.06.2021 - 16:52
    • Güncelleme : 23.06.2021 - 16:58
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    Kayseri'de fabrikada gaz sızıntısı: 1 ölü

    Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 20'nci Cadde'deki taşyünü fabrikasında yaşanan gaz sızıntısında 10 işçi zehirlendi.

    İhbar üzerine fabrikayı polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince gazdan etkilenen Akif B. (33), Hüseyin Y., Mustafa A., Zekeriya G., Mehmet Y. ve Hasan Y. ile ismi henüz öğrenilemeyen 4 kişi hastanelere kaldırıldı.

    1 ÖLÜ, 9 YARALI

    Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedaviye alınan Akif B., doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Diğer işçilerin ise tedavisi sürüyor.

    İşçilerin zeherlenmesine neden olan gazın tespiti için çalışma başlatıldı.

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