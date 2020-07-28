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    Kayseri'de feci kaza: 2 kişi hayatını kaybetti

    Kayseri-Sivas karayolunda, otomobille motosikletin çarpışması sonucu motosikletteki 2 kişi feci şekilde can verdi.
    • İHA
    • 28.07.2020 - 01:07
    • Güncelleme : 28.07.2020 - 01:07
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    Kayseri'de feci kaza: 2 kişi hayatını kaybetti

    Memduh Murat O.'nun sürücüsü olduğu 38 GM 068 plakalı otomobil ile Mehmet Güvenilir'in kullandığı motosiklet, Kayseri - Sivas karayolunun 8. kilometresinde çarpıştı.

    Kazanın ardından motosiklet parçalanırken, motosikletteki Mehmet Güvenilir ile Saadet Kursak Özgönül yola savruldu.

    Kazanın ardından olay yerine çok sayıda jandarma, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Güvenilir ile Özgönül'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

    Kayseri'de feci kaza: 2 kişi hayatını kaybetti #1

    OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

    Polis ve jandarma kaza yerinde inceleme yaparken, otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı.

    İncelemelerin ardından hayatını kaybedenlerin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

    Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

    Kayseri'de feci kaza: 2 kişi hayatını kaybetti VİDEO


    Kayseri'de feci kaza: 2 kişi hayatını kaybetti #2

    Kayseri'de feci kaza: 2 kişi hayatını kaybetti #3

    Kayseri'de feci kaza: 2 kişi hayatını kaybetti #4

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