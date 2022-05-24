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    Kayseri’de feci kaza: Çok sayıda ölü var

    Otomobilin hafriyat kamyonuna arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.
    • 24.05.2022 - 11:11
    • Güncelleme : 24.05.2022 - 11:43
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    Kayseri’de feci kaza: Çok sayıda ölü var

    Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 38 AGD 439 plakalı otomobil, Kayseri-Niğde kara yolunun İncesu ilçesi Saraycık Mahallesi mevkisinde 38 BY 342 plakalı asfalt yüklü kamyona arkadan çarptı.

    Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

    4 kişi hayatını kaybetti

    Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk belirlemelerinde otomobil içerisinde bulunan 3 kişi hayatını kaybetti.

    AA’nın haberine göre 1 kişi ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

    Kayseri’de feci kaza: Çok sayıda ölü var ViDEO

    Kayseri’de feci kaza: Çok sayıda ölü var #1

    Ağır yaralı hastanede tedavi altında

    Ağır yaralanan 1 kişi de hastaneye kaldırıldı.

    Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

    Kayseri’de feci kaza: Çok sayıda ölü var #2

    Kayseri’de feci kaza: Çok sayıda ölü var #3

    Kayseri’de feci kaza: Çok sayıda ölü var #4

    Kayseri’de feci kaza: Çok sayıda ölü var #5

    Kayseri’de feci kaza: Çok sayıda ölü var #6


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