Kayseri’de feci kaza: Çok sayıda ölü var

Kayseri’de feci kaza: Çok sayıda ölü var

Otomobilin hafriyat kamyonuna arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 38 AGD 439 plakalı otomobil, Kayseri-Niğde kara yolunun İncesu ilçesi Saraycık Mahallesi mevkisinde 38 BY 342 plakalı asfalt yüklü kamyona arkadan çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

4 kişi hayatını kaybetti

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk belirlemelerinde otomobil içerisinde bulunan 3 kişi hayatını kaybetti.

AA’nın haberine göre 1 kişi ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kayseri’de feci kaza: Çok sayıda ölü var ViDEO

Ağır yaralı hastanede tedavi altında

Ağır yaralanan 1 kişi de hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.