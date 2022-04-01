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    Kayseri'de feci yangın: 3 ölü, 4 yaralı

    Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir evde çıkan yangında yabancı uyruklu şahıs yanarak can verdi. Aynı binada oturan ve çıkan yangından etkilenen 3'ü çocuk 4 kişi de tedavi altına alındı.
    • İHA
    • 01.04.2022 - 03:28
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    Kayseri'de feci yangın: 3 ölü, 4 yaralı

    Kayseri ilçeye bağlı Kılıçaslan Mahallesi Kızılırmak Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın zemin katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

    Çıkan yangın kısa süre içerisinde büyürken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

    1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yangının çıktığı evde yalnız yaşadığı öğrenilen yabancı uyruklu Yusuf A.B. (35) alevlerin arasından kaçamadı.

    Vücudunun bir bölümü yanan talihsiz adama ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı. Yapılan müdahalede Yusuf A. B.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

    Kayseri de feci yangın: 3 ölü, 4 yaralı #1

    YARALANAN 4 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

    Aynı binada oturan ve çıkan dumandan zehirlenen F.E.Ö., H.E.Ö. ve U.E.Ö. ile anneleri Y.H. ise ilk müdahalenin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Hayatını kaybeden şahsın cenazesi de, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Bu sırada olay yerine gelen şahsın yakınları, gözyaşlarını tutamadı.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Kayseri de feci yangın: 3 ölü, 4 yaralı #2

    Kayseri de feci yangın: 3 ölü, 4 yaralı #3

    Kayseri de feci yangın: 3 ölü, 4 yaralı #4


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