Kayseri'de firari hükümlü kadın yakalandı

11 ayrı 'hırsızlık' suçundan kesinleşmiş 21 yıl 11 ay hapis cezası bulunan Döne A. (45), sahte kimlikle kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan firari hükümlü, cezaevine teslim edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 11 ayrı 'hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 21 yıl 11 ay hapis cezası olan Döne A'nın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, Döne A.'nın Melikgazi ilçesi Mimarsinan Şirintepe Mahallesi'ndeki evde saklandığını belirledi.

SAHTE KİMLİK KULLANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Eve operasyon düzenleyen polis, Döne A.'yı yakaladı. Döne A., aranan kişinin kendisi olmadığını iddia ederek, sadece soyadını değiştirdiği sahte kimliği polise gösterdi.

Polis, Döne A.'yı parmak izi için emniyete götürdü. Parmak izinin alınmasıyla gerçek kimliği ortaya çıkan Döne A.'nın uzun süredir, çıkardığı sahte kimlikle yaşamını sürdürdüğü belirlendi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gözaltına alınan Döne A., emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilip, Bünyan Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.

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