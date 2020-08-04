Kayseri'de firma sahibi iş yerinde öldürüldü

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İş yerinde tabancayla vurulan ardından da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden firma sahibinin katilini, polis her yerde arıyor.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Mimarsinan Mahallesi Tarsus Sokak'ta çimento firması sahibi iş adamı 49 yaşındaki Orhan Adıbelli, iş yerine gelen kimliği belirsiz bir kişi tarafından tabancayla vuruldu.

Saldırgan kaçarken, vücuduna 3 mermi isabet eden Adıbelli, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı.

SALDIRGAN ARANIYOR

Adıbelli, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Polis, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.