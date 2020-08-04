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Kayseri'de firma sahibi iş yerinde öldürüldü
İş yerinde tabancayla vurulan ardından da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden firma sahibinin katilini, polis her yerde arıyor.
- DHA
- 04.08.2020 - 16:28
Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Mimarsinan Mahallesi Tarsus Sokak'ta çimento firması sahibi iş adamı 49 yaşındaki Orhan Adıbelli, iş yerine gelen kimliği belirsiz bir kişi tarafından tabancayla vuruldu.
Saldırgan kaçarken, vücuduna 3 mermi isabet eden Adıbelli, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı.
SALDIRGAN ARANIYOR
Adıbelli, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Polis, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.