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    Kayseri'de firma sahibi iş yerinde öldürüldü

    İş yerinde tabancayla vurulan ardından da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden firma sahibinin katilini, polis her yerde arıyor.
    • DHA
    • 04.08.2020 - 16:28
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    Kayseri'de firma sahibi iş yerinde öldürüldü

    Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Mimarsinan Mahallesi Tarsus Sokak'ta çimento firması sahibi iş adamı 49 yaşındaki Orhan Adıbelli, iş yerine gelen kimliği belirsiz bir kişi tarafından tabancayla vuruldu.

    Saldırgan kaçarken, vücuduna 3 mermi isabet eden Adıbelli, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı.

    SALDIRGAN ARANIYOR

    Adıbelli, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Polis, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

    Kayseri'de firma sahibi iş yerinde öldürüldü #1

    Kayseri'de firma sahibi iş yerinde öldürüldü #2

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