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    Kayseri’de fuhuş çetesi lideri tutuklandı

    13 yabancı uyruklu kadını zorla fuhuş yaptırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden, 7 dil bilen çete lideri, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • DHA
    • 22.03.2021 - 08:12
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    Kayseri’de fuhuş çetesi lideri tutuklandı

    Kayseri Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, B.Ö. ve Azerbaycan uyruklu sevgilisi S.S.'nin çeşitli vaatlerle kandırdıkları Özbekistan, Filistin ve Azerbaycan uyruklu 13 kadını Kayseri'ye getirerek zorla fuhuş yaptırdığı bilgisine ulaştı.

    4 adrese eş zamanlı yapılan baskında, B.Ö., S.S., A.U. ve F.D. gözaltına alındı. 13 kadın ise kurtarılarak ülkelerine gönderilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

    7 DİL BİLİYOR

    Adliyeye çıkarılan 4 kişiden İngilizce, Fransızca, Azerice, Özbekçe, Uygurca, İbranice ve Arapça bilen çete lideri B.Ö., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Şüphelilerde A.U.'ye ev hapsi uygulanırken, diğer 2 kişi ise serbest bırakıldı.

    Kayseri’de fuhuş çetesi lideri tutuklandı #1

    SOSYAL MEDYA KULLANMADILAR

    Öte yandan şüphelilerin, polise yakalanmamak için sosyal medya kullanmadıkları ortaya çıktı.

    Kayseri’de fuhuş çetesi lideri tutuklandı #2

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