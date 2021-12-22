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    Kayseri'de fuhuş operasyonu:10 gözaltı

    Çevre illerden müşteri bularak, kadınları fuhşa sürükleyen 10 şahıs gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.
    • İHA
    • 22.12.2021 - 11:18
    • Güncelleme : 22.12.2021 - 11:19
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    Kayseri'de fuhuş operasyonu:10 gözaltı

    Kayseri’de sosyal paylaşım sitelerinden ilan yayınlayarak çevre illerden müşteri bulup, fuhşa aracılık eden şahıslar için polis ekipleri operasyon gerçekleştirdi.

    ŞAHISLAR TESPİT EDİLDİ

    Bu kapsamda fiziki ve teknik takip sonucu Ö.A., S.A., F.S., Z.K., Y.D., M.D., G.Ö., S.Ö., S.Ö. ve K.Ö.’nün fuhuş amaçlı kadınları pazarladıkları, maddi durumu iyi olmayan kadın şahısların çaresizliklerinden yararlanarak fuhşa sürüklediklerini belirledi.

    Kayseri'de fuhuş operasyonu:10 gözaltı VİDEO

    PLANLI ÇALIŞMA SÜRDÜRDÜLER

    Soruşturmayı derinleştiren ekipler, şahısların fuhşa aracılık edip yer ve imkan sağladıkları, geçimlerini bu yolla temin ederek haksız kazanç elde ettikleri, fuhuş için kendi ikametlerini veya tanıdıklarına ait başka evleri kullandıkları, evini kullandıran erkeklere kadınları sundukları, birbirleriyle irtibatlı olarak planlı ve koordineli bir şekilde çalıştıklarını tespit etti.

    10 ŞAHIS YAKALANDI

    Ekipler düzenlediği eş zamanlı operasyonla şüpheli 10 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

    ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

    Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar, geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

    Kayseri de fuhuş operasyonu:10 gözaltı #1

    Kayseri de fuhuş operasyonu:10 gözaltı #2

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