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Kayseri’de, garajdan 700 bin liralık çalıntı eşya çıktı

Kayseri’de, garajdan 700 bin liralık çalıntı eşya çıktı

Otomobil bakım servisi ve lastik firmalarından hırsızlık yaptıkları belirlenen 2 şüpheliden 1'i yakalandı. Şüphelinin evinin garajından, yaklaşık 700 bin lira değerinde çalıntı eşya çıktı.