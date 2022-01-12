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    Kayseri’de, garajdan 700 bin liralık çalıntı eşya çıktı

    Otomobil bakım servisi ve lastik firmalarından hırsızlık yaptıkları belirlenen 2 şüpheliden 1'i yakalandı. Şüphelinin evinin garajından, yaklaşık 700 bin lira değerinde çalıntı eşya çıktı.
    • DHA
    • 12.01.2022 - 17:48
    • Güncelleme : 12.01.2022 - 18:08
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    Kayseri’de, garajdan 700 bin liralık çalıntı eşya çıktı

    Kayseri’de İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, otomobil bakım servisi ve lastik satışı yapan firmalarından hırsızlık yapan 2 şüphelinin kimliğini belirledi.

    Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Uzay Caddesi’nde, ekipler tarafından operasyon düzenlendi.

    OTOMOBİL PARÇASI, LASTİK, BAKIR EŞYALAR…

    Operasyonda yakalanan A.M.S.’nin evinin garajında yapılan aramalarda, çalıntı olduğu tespit edilen otomobil parçası, lastik ve bakır eşyalar dahil yaklaşık 700 bin lira değerinde eşya ele geçirildi.

    Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar başlatıldı.

    Kayseri’de, garajdan 700 bin liralık çalıntı eşya çıktı #1

    Kayseri’de, garajdan 700 bin liralık çalıntı eşya çıktı #2

    Kayseri’de, garajdan 700 bin liralık çalıntı eşya çıktı #3

    Kayseri’de, garajdan 700 bin liralık çalıntı eşya çıktı #4

    Kayseri’de, garajdan 700 bin liralık çalıntı eşya çıktı #5


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