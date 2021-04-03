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    Kayseri'de genç kadını 15 yerinden bıçaklayıp yol kenarına attılar

    Gece saatlerinde 15 farklı yerinden bıçaklandıktan sonra öldürülen kadının cesedi yol kenarına bırakıldı. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çapta çalışma başlattı.
    • İHA
    • 03.04.2021 - 13:27
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    Kayseri'de genç kadını 15 yerinden bıçaklayıp yol kenarına attılar

    Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Saray Bosna Mahallesi Çorakçı Sokak üzerinde yol kenarında hareketsiz şekilde birinin yattığını gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine haber verdi.

    İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalede kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

    15 BIÇAK DARBESİ ALDIĞI BELİRTİLDİ

    Kimliği henüz tespit edilemeyen ve 25 yaşlarında olduğu öğrenilen kadının vücudunda 15 bıçak darbesinin olduğu belirtildi.

    Kadının cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

    Olayla ilgili geniş çapta soruşturma başlatıldı.

    Kayseri de genç kadını 15 yerinden bıçaklayıp yol kenarına attılar #1

    Kayseri de genç kadını 15 yerinden bıçaklayıp yol kenarına attılar #2

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