Euro
8.5942
0.72%
Dolar
7.0651
0.63%
Altın
409.84
0.39%
Borsa
1.518
-2.11%
Bitcoin
342.824
-10.49%
EXEN Coin
16.85
-0.47%
10ºC
İstanbul
Açık 10 C

    Kayseri'de genç kız hareket halindeki araçtan atladı

    Kendisini yola atan Rana Y., sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Genç kızın vücudunda kırık tespit edildiği belirtildi.
    • İHA
    • 23.02.2021 - 19:33
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kayseri'de genç kız hareket halindeki araçtan atladı

    Kayseri'nin Talas ilçesine bağlı Atatürk Bulvarı üzerinde iddiaya göre, seyir halindeki aracın içerisindeki şahıslarla tartışan Rana Y., bir süre sonra kendsini yola attı.

    Rana Y.'nin yerde yattığını gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

    VÜCUDUNDA KIRIK TESPİT EDİLDİ

    Bölgeye gelen sağlık ekipleri, Rana Y.'ye ilk müdahalesiyi olay yerinde yaptı. Yaralı genç kız ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Kırıkları olduğu öğrenilen Rana Y.'nin tedavisi sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Kayseri de genç kız hareket halindeki araçtan atladı #1

    Kayseri de genç kız hareket halindeki araçtan atladı #2

    Kayseri de genç kız hareket halindeki araçtan atladı #3

    Kayseri de genç kız hareket halindeki araçtan atladı #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir