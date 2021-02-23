Kayseri'de genç kız hareket halindeki araçtan atladı

Kendisini yola atan Rana Y., sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Genç kızın vücudunda kırık tespit edildiği belirtildi.

Kayseri'nin Talas ilçesine bağlı Atatürk Bulvarı üzerinde iddiaya göre, seyir halindeki aracın içerisindeki şahıslarla tartışan Rana Y., bir süre sonra kendsini yola attı.

Rana Y.'nin yerde yattığını gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

VÜCUDUNDA KIRIK TESPİT EDİLDİ

Bölgeye gelen sağlık ekipleri, Rana Y.'ye ilk müdahalesiyi olay yerinde yaptı. Yaralı genç kız ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Kırıkları olduğu öğrenilen Rana Y.'nin tedavisi sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.