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    Kayseri'de gözleri oyulmuş ölü köpek bulundu

    Parkta, çenesi sert bir cisim vurularak kırıldığı değerlendirilen gözleri oyulmuş ölü köpek bulundu. Belediye ekipleri, köpeği bulunduğu yerden aldı.
    • DHA
    • 12.08.2021 - 12:34
    • Güncelleme : 12.08.2021 - 12:47
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    Kayseri'de gözleri oyulmuş ölü köpek bulundu

    Kayseri’nin Melikgazi ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi Koçak Parkı’ndaki billboardların altında, çenesi sert bir cisimle vurularak kırıldığı tahmin edilen gözleri oyulmuş köpek ölüsü bulundu.

    Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Melikgazi Belediyesi hayvan ambulansı sevk edildi.

    Gelen ekipler, köpeği alarak gömülmek üzere götürdü.

    “KÖPEĞİ ÖLDÜREN KİŞİLER BULUNSUN”

    Ölü köpek için ihbarda bulunan Esra Atay, "Arkadaşımla işe geliyorduk. Gözleri oyulmuş, çenesi kırılmış köpeği gördük. Belediye ekiplerine haber verdik. Köpeği öldüren kişilerin bulunması ve ceza almasını istiyorum." dedi.

    Kayseri de gözleri oyulmuş ölü köpek bulundu #1

    Kayseri de gözleri oyulmuş ölü köpek bulundu #2

    Kayseri de gözleri oyulmuş ölü köpek bulundu #3

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