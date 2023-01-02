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    Kayseri'de gözü dönmüş koca eşi ve çocuğunu yakmak istedi

    Melikgazi'de hakkında uzaklaştırma kararı bulunan şahıs, eşi ve çocuğu içeride olduğu sırada evi ateşe verdi.
    • 02.01.2023 - 21:44
    • Güncelleme : 02.01.2023 - 21:45
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    Kayseri'de gözü dönmüş koca eşi ve çocuğunu yakmak istedi

    Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde ilçeye bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi Devirhan Çıkmazı’nda ikamet eden G.A. ile eve gelen ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşi M.A. arasında tartışma çıktı.

    Kapıları kilitleyip ateşe verdi

    İHA'nın haberine göre tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine M.A., eşi ve çocuğu içeride olduğu sırada kapılarını kilitlediği evi ateşe verdi.

    İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, M.A.’yı kapıyı açması için ikna etmeye çalıştı.

    Gözü dönmüş koca gözaltına alındı

    Polis ekiplerinin ikna çabaları sonucu M.A. kapıyı açarken, itfaiye ekipleri de evde çıkan küçük çaplı yangını söndürdü.

    M.A. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, eşi G.A. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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