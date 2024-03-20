Kayseri'de haber alınamayan yaşlı çift evlerinde ölü bulundu

DHA
Kayseri'nin Develi ilçesi Köseler Mahallesi'nde Nezir (74) ve Hüsne Güçlü (73) çiftinden haber alamayan komşuları durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Eve giren ekipler çifti hareketsiz yatarken buldu.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Nezir ve Hüsne Güçlü çiftinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Otopsi yapılacak
Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Güçlü çiftinin cenazeleri otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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