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    Kayseri’de haciz işlemine giden avukat darbedildi

    E.A. isimli şahıs, 15 bin liralık haciz işlemi için evine gelen avukat Ozan Can Çimen'e yumruklu saldırıda bulundu. Gözaltına alınan E.A., ev hapsi tedbiriyle gönderildi.
    • DHA
    • 07.12.2021 - 13:24
    • Güncelleme : 07.12.2021 - 13:41
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    Kayseri’de haciz işlemine giden avukat darbedildi

    Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Argıncık Mahallesi'nde dün yaşanan olayda Kayseri Barosu avukatlarından Ozan Can Çimen, 15 bin liralık haciz işlemi için E.A.'nın evine gitti.

    Burada E.A.'nın tepkisiyle karşılaşan avukat Çimen, yumrukla darbedildi.

    GÖZÜNE DARBE ALDI

    Sol gözünde morluklar oluşan Ozan Can Çimen'in şikayeti üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

    EV HAPSİNE KARAR VERİLDİ

    Gözaltına alınan E.A., emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece ev hapsi kararıyla gönderildi.

    Kayseri’de haciz işlemine giden avukat darbedildi #1

    "BU SALDIRIYI ŞİDDETLE KINIYORUZ"

    Saldırı sonrası Kayseri Barosu'nca basın açıklaması yapıldı.

    Ozan Can Çimen'in, müvekkilinin alacağını tahsil etmek için gittiği evde saldırıya uğradığını belirten Baro Başkanı Ali Köse, "Meslektaşımıza saldıran şahıs, bir yandan küfür ve tehditler savurmuş bir yandan da saldırıyı engellemek isteyen eşini yerlerde sürüklemiştir. Anlaşılacağı üzere olay her yönüyle vahim bir olaydır. Bu çirkin saldırıyı şiddetle kınıyor, yaralanan meslektaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Zor günlerde sığınılacak liman görevini üstlenmiş olan avukatlara yönelik saldırı, ilkellikten başka bir şey ile izah edilemez.

    "YARGI KURUMUNA DA YÖNELİK BİR SALDIRIDIR"

    Borçlarını ödememe gerekçesi ile haciz işlemlerine muhatap olmuş bir kişinin alacağın tahsili başka bir ifade ile hakkın elde edilmesi gibi kutsal bir görevi ifa eden avukata yönelik saldırısı sadece avukatın şahsına değil hakka, adalete, kurucu unsuru olduğumuz yargı kurumuna da yönelik bir saldırıdır." diye konuştu.

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