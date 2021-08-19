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- Kayseri'de hafif ticari araç şarampole devrildi: 3 ölü, 9 yaralı
Kayseri'de hafif ticari araç şarampole devrildi: 3 ölü, 9 yaralı
Bünyan ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu, ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.
- AA
- 19.08.2021 - 10:43
- Güncelleme : 19.08.2021 - 10:44
Sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 46 LA 761 plakalı hafif ticari araç, Kayseri-Malatya karayolu Karadayı mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
3 ÖLÜ, 9 YARALI
Kazada, ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.