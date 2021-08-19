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    Kayseri'de hafif ticari araç şarampole devrildi: 3 ölü, 9 yaralı

    Bünyan ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu, ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.
    • AA
    • 19.08.2021 - 10:43
    • Güncelleme : 19.08.2021 - 10:44
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    Kayseri'de hafif ticari araç şarampole devrildi: 3 ölü, 9 yaralı

    Sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 46 LA 761 plakalı hafif ticari araç, Kayseri-Malatya karayolu Karadayı mevkisinde şarampole devrildi.

    İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    3 ÖLÜ, 9 YARALI

    Kazada, ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

    Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

    Kayseri de hafif ticari araç şarampole devrildi: 3 ölü, 9 yaralı #1

    Kayseri de hafif ticari araç şarampole devrildi: 3 ölü, 9 yaralı #2

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