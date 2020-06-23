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    Kayseri'de, hastanelerden hırsızlık yapan şahıs yakalandı

    Kentteki hastanelere gelerek, hasta ve çalışanların cep telefonları ile cüzdanlarını çalan şüpheli gözaltına alındı.
    • AA
    • 23.06.2020 - 13:07
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    Kayseri'de, hastanelerden hırsızlık yapan şahıs yakalandı #1

    Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentteki bazı özel hastanelerdeki hastalar ile çalışanların cep telefonları ve cüzdanlarının çalınması üzerine harekete geçti.

    Çalışma başlatan ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edilen zanlı İbrahim Y.'nin (45) kaçma olasılığı üzerine otogar ve hastane çevrelerinde önlem alındı.

    GÖZALTINA ALINDI

    Özel bir hastane çevresinde yakalanan şüphelinin üzerinde 3 cep telefonu, 6 banka kartı ve 3 bin lira para ele geçirildi. Zanlının hırsızlık yaptığı anlar ise güvenlik kameralarınca kaydedildi.

    Öte yandan şüphelinin 6'sı Malatya'da, 5'i Kayseri'de 11 hastaneden hırsızlık yaptığı öğrenildi.

    Kayseri'de, hastanelerden hırsızlık yapan şahıs yakalandı ViDEO

    Kayseri'de, hastanelerden hırsızlık yapan şahıs yakalandı #2

    Kayseri'de, hastanelerden hırsızlık yapan şahıs yakalandı #3

    Kayseri'de, hastanelerden hırsızlık yapan şahıs yakalandı #4

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