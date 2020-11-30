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    Kayseri'de hastaya giden ambulans şarampole devrildi: 2 yaralı

    Hasta almaya giden ambulansın yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
    • DHA
    • 30.11.2020 - 07:29
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    Kayseri'de hastaya giden ambulans şarampole devrildi: 2 yaralı

    Kayseri’nin Sarız Entegre Hastanesi’nden Kıskaçlı Mahallesi’ne hasta almak için yola çıkan ambulans, yağmur nedeniyle kayganlaşan Sarız ilçesine bağlı Yedioluk Mahallesi’ndeki yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi.

    Kazada ambulans sürücüsü ve sağlık çalışanı Mustafa Çulha yaralandı.

    SAĞLIK DURUMLARI İYİ

    Yaralılar, ihbar üzerine gelen 112 Acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

    Kayseri de hastaya giden ambulans şarampole devrildi: 2 yaralı #1

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