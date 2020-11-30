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- Kayseri'de hastaya giden ambulans şarampole devrildi: 2 yaralı
Kayseri'de hastaya giden ambulans şarampole devrildi: 2 yaralı
Hasta almaya giden ambulansın yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
- DHA
- 30.11.2020 - 07:29
Kayseri’nin Sarız Entegre Hastanesi’nden Kıskaçlı Mahallesi’ne hasta almak için yola çıkan ambulans, yağmur nedeniyle kayganlaşan Sarız ilçesine bağlı Yedioluk Mahallesi’ndeki yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada ambulans sürücüsü ve sağlık çalışanı Mustafa Çulha yaralandı.
SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Yaralılar, ihbar üzerine gelen 112 Acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.