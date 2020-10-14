Kayseri'de hayatını kaybeden şahsın koronavirüs paylaşımı

Kayseri'de koronavirüse yakalanan Mehmet İridağ, 40 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Kayseri'de yaşayan evli ve 4 çocuk babası 59 yaşındaki Mehmet İridağ, 4 Eylül günü yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Kayseri Şehir Hastanesi'ne başvurdu.

İridağ'ın yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı.

"DUALARINIZI EKSİK ETMEYİN"

Hastanede tedavi altına alınan İridağ, koronavirüse yakalandığını sosyal medya hesabından, "Merhaba Covid-19, ya sen beni yeneceksin ya ben seni. Testimin sonucu pozitif çıkmıştır. Dualarınızı eksik etmeyin." paylaşımıyla duyurdu.

İridağ, 40 gün sonra hayatını kaybetti. Yakınları tarafından teslim alınan İridağ'ın cenazesi, Erkilet Bülbülpınarı Mezarlığı'nda toprağa verildi.







