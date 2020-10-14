Dolar
7.9538
0.4381%
Euro
9.3318
0.2783%
Altın
1896.91
0.3051%
Borsa
1181.41
0.5712%
G. Altın
484.943
0.7054%
Bitcoin
91187.26
0.4183%
EXEN Coin
12.02
-4.70%
23ºC
İstanbul
Güneşli 23 C

    Kayseri'de hayatını kaybeden şahsın koronavirüs paylaşımı

    Kayseri'de koronavirüse yakalanan Mehmet İridağ, 40 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
    • DHA
    • 14.10.2020 - 12:06
    • Güncelleme : 14.10.2020 - 12:06
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Kayseri'de hayatını kaybeden şahsın koronavirüs paylaşımı

    Kayseri'de yaşayan evli ve 4 çocuk babası 59 yaşındaki Mehmet İridağ, 4 Eylül günü yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Kayseri Şehir Hastanesi'ne başvurdu.

    İridağ'ın yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı.

    "DUALARINIZI EKSİK ETMEYİN"

    Hastanede tedavi altına alınan İridağ, koronavirüse yakalandığını sosyal medya hesabından, "Merhaba Covid-19, ya sen beni yeneceksin ya ben seni. Testimin sonucu pozitif çıkmıştır. Dualarınızı eksik etmeyin." paylaşımıyla duyurdu.

    İridağ, 40 gün sonra hayatını kaybetti. Yakınları tarafından teslim alınan İridağ'ın cenazesi, Erkilet Bülbülpınarı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

     


    Kayseri de hayatını kaybeden şahsın koronavirüs paylaşımı #1

    Kayseri de hayatını kaybeden şahsın koronavirüs paylaşımı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir