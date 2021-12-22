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Kayseri’de hırsız, adliyeye sevk edilirken şarkı söyledi

Kayseri’de hırsız, adliyeye sevk edilirken şarkı söyledi

4 bağ evinden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle yakalanan İ.T. ile H.C. emniyetten çıkarılırken, hırsızlardan biri şarkı söyleyip oynadı.