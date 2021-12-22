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    Kayseri’de hırsız, adliyeye sevk edilirken şarkı söyledi

    4 bağ evinden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle yakalanan İ.T. ile H.C. emniyetten çıkarılırken, hırsızlardan biri şarkı söyleyip oynadı.
    • İHA
    • 22.12.2021 - 10:53
    • Güncelleme : 22.12.2021 - 11:21
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    Kayseri’de hırsız, adliyeye sevk edilirken şarkı söyledi

    Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 4 farklı bağ evinden 25 bin TL değerinde ev eşyası çalan İ.T. (23) ve H.C.'yi (26) yakalamak için çalışma başlattı.

    H.C. ve İ.T., düzenlenen operasyonlar yakalanarak gözaltına alındı.

    Bulunan çalıntı malzemelerin bir kısmı, sahiplerine iade edildi.

    ADLİYEYE SEVK EDİLİRKEN ŞARKI SÖYLEDİ

    Gözaltına alınan 2 şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Şahıslardan biri ekip otosuna götürülürken, “Nerde yedin paraları söyle.” diye şarkı söyleyerek oynadı.

    Kayseri’de hırsız, adliyeye sevk edilirken şarkı söyledi VİDEO

    Kayseri’de hırsız, adliyeye sevk edilirken şarkı söyledi #1

    Kayseri’de hırsız, adliyeye sevk edilirken şarkı söyledi #2

    Kayseri’de hırsız, adliyeye sevk edilirken şarkı söyledi #3

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