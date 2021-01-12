Euro
9.091
-0.09%
Dolar
7.4775
-0.09%
Altın
444.81
0.19%
Borsa
1.536
0%
Bitcoin
263.700
-3.41%
EXEN Coin
11.38
1.97%
14ºC
İstanbul
Çok bulutlu 14 C

    Kayseri'de hırsızlık anı kameralara yansıdı

    Kocasinan ilçesinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda kadın görevlinin arkasından yaklaşan şahıs, masadaki 4 bin 700 TL parayı alarak kaçtı.
    • İHA
    • 12.01.2021 - 06:27
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Kayseri'de hırsızlık anı kameralara yansıdı

    Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi Erkilet Bulvarı üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen olayda, kadın çalışan H.C.'nin para saydığı sırada arka kapıdan giren bir şahıs, masada bulunan paraları alarak kaçtı.

    H.C., olayın ardından sokağa çıkma kısıtlaması denetlemesi yapan ekiplere durumu bildirmesi üzerine polis geniş çaplı araştırma başlattı.

    Kayseri'de hırsızlık anı kameralara yansıdı İZLE

    POLİS EKİPLERİ YAKALADI

    Şüpheli S.Ş.'yi takibe alan ekipler, yaya olarak kaçmaya çalışan şahsı kovalamaca sonrası kısa sürede Sarımsaklı Caddesinde yakaladı.

    Ayrıca S.Ş.'nin üzerinde çaldığı 4 bin 700 TL para ele geçirildi. S.Ş., işlemler için polis merkezine götürüldü.

    Öte yandan olayın meydana geldiği anlar, güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Kayseri de hırsızlık anı kameralara yansıdı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir