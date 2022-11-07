Kayseri'de hırsızlık için girdikleri ev sahibini öldüren 4 sanığa ceza yağmuru

Melikgazi'de hırsızlık yapmak için girdikleri evin sahibini öldürdükleri iddiasıyla yargılanan 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak ceza yağdı.

Kayseri'nin Melikgazinde 7 Ağustos 2020'de bir apartman dairesinde oturan İ.Y.'nin balkondan düştüğünü gören mahalli durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine adrese giden sağlık ekipleri, şahsın öldüğünü tespit etti.

Soruşturma başlatan Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, İ.Y.'nin hırsızlık için eve giren Y.D, B.T., H.K. ve A.Ş. tarafından balkondan atılarak yaşamını yitirdiğini belirledi.

4 şüpheli tutuklandı

Ekipler tarafından gözaltına alınan 4 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

9 yıl 9'ar ay hapis cezasına çarptırıldılar

Kayseri Adalet Sarayı 1. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkan sanıklardan H.K, 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 'birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma' suçundan 9 yıl 9 ay, Y.D, B.T. ve A.Ş. ise 'birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma' suçundan 9 yıl 9'ar ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Şüpheliler tekrar hakim karşısında

Daha önce istinafın kararı bozmasının ardından tutuklu sanıklar Y.D, B.T. H.K. ve A.Ş. bugün 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıktı.

3 zanlıya müebbet

İHA'nın haberine göre, duruşmada sanık ve müşteki avukatları da hazır bulundu. Mahkeme heyeti tutuklu sanıklar Y.D., B.T. ve H.K.’ya müebbet hapis cezası verirken, tutuklu sanık A.Ş.’nin de "yağma" suçundan 9 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.