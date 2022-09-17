Kayseri’de, hırsızlıktan 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı

İstanbul ve Bursa’da aranan ve hırsızlık suçundan hakkından 23 yıl 3 ay hapis cezası bulunan L.K. isimli kadın, Kayseri’de yakalandı.

Kayseri’de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Kayabaşı Mahallesi’ndeki çalışmalarda 23 yıl 3 ay hapis cezası bulunan bir kadını yakaladı.

Cezaevine gönderildi

İHA’nın haberine göre; Kayseri başta olmak üzere İstanbul ve Bursa il emniyet müdürlükleri tarafından da ‘kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık’ ve ‘bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık’ suçlarından 3 ayrı yakalama emri ile aranan ve 6 bin TL adli para cezası bulunan L.K. yakalandı.

L.K., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.