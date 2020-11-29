Euro
9.3516
-0.39%
Dolar
7.8137
-0.74%
Altın
449.33
-1.9%
Borsa
1.329
-1.02%
Bitcoin
141.885
4.30%
EXEN Coin
8.08
-11.20%
14ºC
İstanbul
Puslu bulutlar 14 C

    Kayseri'de husumetlisi tarafından bıçaklandı

    Aralarında problem olan 2 Suriyeliden biri, sokak ortasında çıkan kavgada bıçakla yaralandı.
    • DHA
    • 29.11.2020 - 17:29
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Kayseri'de husumetlisi tarafından bıçaklandı

     

    Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi Ahmet Paşa Caddesi üzerinde yürüyen Suriye uyruklu Ahmed H., husumetlisi olan ve kimliği henüz kimliği belirlenemeyen Suriyeli 1 kişi ile karşılaştı.

    İkili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

    Çıkan kavgada, kimliği belirsiz kişi Ahmed H.’yi bıçaklayarak yaraladı.

    TEDAVİYE ALINDI

    İhbar üzerine olay yerine gelen ambulans ile Ahmed H. Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırarak, tedaviye alındı.

    ÇALIŞMA BAŞLATILDI

    Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

    Kayseri de husumetlisi tarafından bıçaklandı #1

    Kayseri de husumetlisi tarafından bıçaklandı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir