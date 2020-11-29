Kayseri'de husumetlisi tarafından bıçaklandı

Aralarında problem olan 2 Suriyeliden biri, sokak ortasında çıkan kavgada bıçakla yaralandı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi Ahmet Paşa Caddesi üzerinde yürüyen Suriye uyruklu Ahmed H., husumetlisi olan ve kimliği henüz kimliği belirlenemeyen Suriyeli 1 kişi ile karşılaştı.

İkili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Çıkan kavgada, kimliği belirsiz kişi Ahmed H.’yi bıçaklayarak yaraladı.

TEDAVİYE ALINDI

İhbar üzerine olay yerine gelen ambulans ile Ahmed H. Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırarak, tedaviye alındı.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.





