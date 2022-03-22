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- Kayseri’de, içinde 61 bin euro olan kasayı çalan şahıslar yakalandı
Kayseri’de, içinde 61 bin euro olan kasayı çalan şahıslar yakalandı
Girdikleri evden, içinde 61 bin euro bulunan kasayı çalan 3 kişi, evlerine düzenlenen operasyon ile yakalandı.
- DHA
- 22.03.2022 - 13:05
- Güncelleme : 22.03.2022 - 13:10
Kayseri’de bir eve giren hırsızlar, içinde 61 bin euro bulunan çelik kasayı çaldı.
Ev sahibinin ihbarı sonrası İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ
Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlık olaylarını E.A. (32), E.A. (15) ve S.A.’nın (35) gerçekleştirdiğini belirledi.
KASA BAHÇEDE GÖMÜLÜ BULUNDU
Şüpheliler evlerine düzenlenen operasyonla yakalanırken, çalınan çelik kasa ise evlerinin bahçesinde gömülü halde bulundu.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.