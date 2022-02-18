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Kayseri'de ihbar edilen Pitbull sahibine para cezası

Kayseri'de ihbar edilen Pitbull sahibine para cezası

Yasaklı ırk köpek beslediği için mahalleli tarafından ihbar edilen Oğuzhan D.'ye 5199 sayılı 'Hayvanları Koruma Kanunu' kapsamında 14 bin 982 TL ceza kesildi.