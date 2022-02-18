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    Kayseri'de ihbar edilen Pitbull sahibine para cezası

    Yasaklı ırk köpek beslediği için mahalleli tarafından ihbar edilen Oğuzhan D.'ye 5199 sayılı 'Hayvanları Koruma Kanunu' kapsamında 14 bin 982 TL ceza kesildi.
    • DHA
    • 18.02.2022 - 13:57
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    Kayseri'de ihbar edilen Pitbull sahibine para cezası

    Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Becen Mahallesi Fındıklıdere Caddesi'ndeki otomobil içinde, yasaklı hayvan türlerinden Pitbull gören mahalleli, polise ihbarda bulundu.

    ARABADA BULUNAN KÖPEĞE EL KONULDU

    İhbar sonrası Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Şube Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi.

    PİTBULL SAHİBİNE 14 BİN 982 LİRA CEZA

    Ekipler, otomobil içinde bulunan köpeğe el koydu. Köpeği besleyen Oğuzhan D.'ye de 5199 sayılı 'Hayvanları Koruma Kanunu' kapsamında 14 bin 982 TL ceza kesildi.

    Pitbull cinsi köpek ise barınağına teslim edildi.

    Kayseri de ihbar edilen Pitbull sahibine para cezası #1

    Kayseri de ihbar edilen Pitbull sahibine para cezası #2


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