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- Kayseri'de ihbar edilen Pitbull sahibine para cezası
Kayseri'de ihbar edilen Pitbull sahibine para cezası
Yasaklı ırk köpek beslediği için mahalleli tarafından ihbar edilen Oğuzhan D.'ye 5199 sayılı 'Hayvanları Koruma Kanunu' kapsamında 14 bin 982 TL ceza kesildi.
- DHA
- 18.02.2022 - 13:57
Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Becen Mahallesi Fındıklıdere Caddesi'ndeki otomobil içinde, yasaklı hayvan türlerinden Pitbull gören mahalleli, polise ihbarda bulundu.
ARABADA BULUNAN KÖPEĞE EL KONULDU
İhbar sonrası Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Şube Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi.
PİTBULL SAHİBİNE 14 BİN 982 LİRA CEZA
Ekipler, otomobil içinde bulunan köpeğe el koydu. Köpeği besleyen Oğuzhan D.'ye de 5199 sayılı 'Hayvanları Koruma Kanunu' kapsamında 14 bin 982 TL ceza kesildi.
Pitbull cinsi köpek ise barınağına teslim edildi.