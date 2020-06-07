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- Kayseri'de iki araç çarpıştı: 7 yaralı
Kayseri'de iki araç çarpıştı: 7 yaralı
Kontrolsüz çıkan bir tırın sebebiyet verdiği kazada otomobil ve bir yolcu otobüsünün çarpışması sonucunda 7 kişi yaralandı.
- İHA
- 07.06.2020 - 08:40
Kayseri-Ankara karayolu üzerinde, 46 AAP 792 plakalı tırın kavşaktan kontrolsüz dönmesi sonucu, 38 ADP 718 plakalı araç ile 19 KR 006 plakalı yolcu otobüsü çarpıştı.
7 YARALI
Tır şoförü ve otobüs şoförü kazayı yara almadan atlatırken, otomobilin sürücüsü ve otobüste bulunan 6 kişi ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yetkililer, kaza ile ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi.