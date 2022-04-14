Kayseri'de iki grup arasında yol verme kavgası çıktı

Trafikte iki grup arasında çıkan yol verme tartışması kavgaya dönüşünce 2 kişi bıçakla yaralandı. 1 kişi de darbedildi.

Kayseri'nin Talas ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde trafik tartışması yaşandı.

Atatürk Bulvarı'nda sorun yaşayan iki grup, sözlü tartışmaya girdi.

Yol üzerindeki bir işletmede devam eden tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

2 kişi bıçakla yaralandı

Kavgada Ramazan B. ve Mehmet Ö. bıçakla yaralanırken, Yaşar T. ise darbedildi. İhbar sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis, suçluyu arıyor

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastanelere kaldırdı. Polis, olaya karıştığı belirlenen Murat Ö.'nün yakalanması için çalışma başlattı





























