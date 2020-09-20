Kayseri'de iki otomobil çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

İki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Gece yarısı Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Nalçik Bulvarı'nda Nevzat Pehlivan yönetimindeki 38 HP 722 plakalı otomobil, aynı istikamette ilerleyen ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 38 EY 271 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle otomobillerden biri takla atarken, sürücü Nevzat Pehlivan olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer otomobil sürücüsü ve yanındaki arkadaşı ise yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kayseri Devlet Hastanesi ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Hayatını kaybeden Nevzat Pehlivan'ın cansız bedeni ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayı duyup, olay yerine gelen Pehlivan'ın yakınları sinir krizi geçirdi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.









