Kayseri'de iki otomobil çarpıştı

İki aracın karıştığı kaza sonucu 8 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Yeni Mahalle 16. Cadde üzerinde, Osman Çiftçi idaresindeki 38 ZS 700 plakalı otomobil ile M.Ç. idaresindeki 38 VV 222 plakalı otomobil çarpıştı.

8 KİŞİ YARALANDI

Çarpmanın etkisi ile yol kenarına savrulan 38 ZS 700 plakalı otomobilde bulunan Gazeteci Osman Çiftçi ile beraber araç içerisinde bulunan 7 kişi ve 38 VV 222 plakalı otomobilin sürücüsü M.Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisinde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.