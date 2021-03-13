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Kayseri'de iki otomobil ve bir minibüs çarpıştı: 1 ölü

Kayseri'de iki otomobil ve bir minibüs çarpıştı: 1 ölü

Talas ilçesinde iki otomobil ve bir minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi hayatını kaybederken 2'si ağır 5 kişi de yaralandı.