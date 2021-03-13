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    Kayseri'de iki otomobil ve bir minibüs çarpıştı: 1 ölü

    Talas ilçesinde iki otomobil ve bir minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi hayatını kaybederken 2'si ağır 5 kişi de yaralandı.
    • İHA
    • 13.03.2021 - 01:25
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    Kayseri'de iki otomobil ve bir minibüs çarpıştı: 1 ölü

    Mevlana Mahallesi Yenibağlar Caddesi üzerinde 38 EE 871 plakalı mercedes marka otomobil, 34 AK 4592 plakalı Honda marka otomobil ve 38 P 0228 plakalı servis minibüsü çarpıştı.

    OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ: 1 ÖLÜ

    Kazada 38 EE 871 plakalı otomobil hurdaya dönerken olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde sıkışan yaralılar ekiplerin çalışmasıyla çıkarılırken, yapılan kontrollerde 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.Kayseri de iki otomobil ve bir minibüs çarpıştı: 1 ölü #1

    2'Sİ AĞIR 5 KİŞİ YARALANDI

    Kazada ilk bilgilere göre yaralanan 5 kişi, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılırken 2’sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri kaza yerinde geniş güvenlik önlemi alırken inceleme yaptı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.Kayseri de iki otomobil ve bir minibüs çarpıştı: 1 ölü #2


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