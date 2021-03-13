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- Kayseri'de iki otomobil ve bir minibüs çarpıştı: 1 ölü
Kayseri'de iki otomobil ve bir minibüs çarpıştı: 1 ölü
Talas ilçesinde iki otomobil ve bir minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi hayatını kaybederken 2'si ağır 5 kişi de yaralandı.
- İHA
- 13.03.2021 - 01:25
Mevlana Mahallesi Yenibağlar Caddesi üzerinde 38 EE 871 plakalı mercedes marka otomobil, 34 AK 4592 plakalı Honda marka otomobil ve 38 P 0228 plakalı servis minibüsü çarpıştı.
OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ: 1 ÖLÜ
Kazada 38 EE 871 plakalı otomobil hurdaya dönerken olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde sıkışan yaralılar ekiplerin çalışmasıyla çıkarılırken, yapılan kontrollerde 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
2'Sİ AĞIR 5 KİŞİ YARALANDI
Kazada ilk bilgilere göre yaralanan 5 kişi, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılırken 2’sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri kaza yerinde geniş güvenlik önlemi alırken inceleme yaptı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.