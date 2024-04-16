Haberler



3. Sayfa



Kayseri'de ilginç olay: Akrep yedi, hayatını kaybetti

Kayseri'de ilginç olay: Akrep yedi, hayatını kaybetti 2 akrep yiyen Bilal Yiğit, yolcu otobüsünde fenalaşınca Samsun'da kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.