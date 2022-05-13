Petrol
109.14
1.57%
Euro
16.01
-0.75%
Dolar
15.40
0.61%
Altın
902.61
-0.99%
Borsa
2391
-2.57%
Bitcoin
486.317
12.31%
BTXN Coin
13.56
6.43%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Güneşli 15 C

    Kayseri'de inşaatın konteynerini çalan hırsızlar yakalandı

    İnşaattan konteyner ve bir evden bakır kazan çalan 4 kişi, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
    • 13.05.2022 - 08:50
    • Güncelleme : 13.05.2022 - 08:52
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kayseri'de inşaatın konteynerini çalan hırsızlar yakalandı

    Kayseri'de bir inşaattan konteyner ve bir evden bakır kazan ile ev eşyası çalındı.

    Hırsızlık ihbarını alan emniyet ekipleri, şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

    DHA'nın haberine göre; ekipler, konteyner hırsızlığını H.T. (51), H.K.’nin (53), bakır kazan hırsızlığını ise A.G. (26) ve A.M.’nin (17) yaptığı tespit etti.

    4 hırsız gözaltında

    Operasyon sonucu yakalanan 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

    Kayseri de inşaatın konteynerini çalan hırsızlar yakalandı #1

    Kayseri de inşaatın konteynerini çalan hırsızlar yakalandı #2


    İlginizi Çekebilir

    Ankara’da 2 katlı gecekonduda yangın: Evdeki yaşlı kadını komşuları kurtardı
    3. Sayfa

    Ankara’da 2 katlı gecekonduda yangın: Evdeki yaşlı kadını komşuları kurtardı

    BitBot otomatik kripto işlem platformu.
    Bitbot

    BitBot otomatik kripto işlem platformu.

    Ahmet Say kimdir
    Biyografi

    Ahmet Say kimdir

    Görüş Bildir