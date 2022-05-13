Kayseri'de inşaatın konteynerini çalan hırsızlar yakalandı

İnşaattan konteyner ve bir evden bakır kazan çalan 4 kişi, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Kayseri'de bir inşaattan konteyner ve bir evden bakır kazan ile ev eşyası çalındı.

Hırsızlık ihbarını alan emniyet ekipleri, şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

DHA'nın haberine göre; ekipler, konteyner hırsızlığını H.T. (51), H.K.’nin (53), bakır kazan hırsızlığını ise A.G. (26) ve A.M.’nin (17) yaptığı tespit etti.

4 hırsız gözaltında

Operasyon sonucu yakalanan 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri devam ediyor.





