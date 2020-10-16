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    Kayseri'de, intihara teşebbüs eden kişi kurtarıldı

    Kocasinan ilçesinde iş yerinde kendini iple asarak intihara teşebbüs eden şahıs, yakınları tarafından kurtarıldı. Tedavi altına alınan şahsın, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
    • İHA
    • 16.10.2020 - 07:42
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    Kayseri'de, intihara teşebbüs eden kişi kurtarıldı

    Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan Eski Sanayi 6001 Sokak üzerinde meydana gelen olayda, bunalıma girdiği iddia edilen M.Y. (37) iş yerinde iple kendini astı.

    YAKINLARI İPTEN ALDI

    Yakınları tarafından ipten alınan M.Y., Kayseri Şehir Hastanesine götürüldü.

    Burada tedavi altına alınan M.Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

    Polis ekipleri de olayın meydana geldiği iş yerinde inceleme yaptı.
    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Kayseri de, intihara teşebbüs eden kişi kurtarıldı #1

    Kayseri de, intihara teşebbüs eden kişi kurtarıldı #2

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