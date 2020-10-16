Haberler

3. Sayfa Haberleri

Kayseri'de, intihara teşebbüs eden kişi kurtarıldı

Kayseri'de, intihara teşebbüs eden kişi kurtarıldı

Kocasinan ilçesinde iş yerinde kendini iple asarak intihara teşebbüs eden şahıs, yakınları tarafından kurtarıldı. Tedavi altına alınan şahsın, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.