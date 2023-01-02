Haberler

3. Sayfa Haberleri

Kayseri'de iş arkadaşlarının tartışmasında kan aktı

Kayseri'de iş arkadaşlarının tartışmasında kan aktı

Melikgazi'de iş arkadaşı tarafından vurulan genç adamın sağlık ekiplerine 'Ağabey çocuklarım var' demesi duygulu anlar yaşanmasına neden oldu.