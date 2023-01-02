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- Kayseri'de iş arkadaşlarının tartışmasında kan aktı
Kayseri'de iş arkadaşlarının tartışmasında kan aktı
- 02.01.2023 - 20:22
- Güncelleme : 02.01.2023 - 21:22
Kayseri'nin Melikgazi Mimarsinan Şirintepe Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesinde aynı iş yerinde çalışan Salih S. ve 30 yaşındaki Ahmet Cemil Ş. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
DHA'nın haberine göre kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Salih S., belinden çıkardığı tabancayla Ahmet Cemil Ş.'yi yaraladı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.
"Ağabey çocuklarım var"
Ahmet Cemil Ş., sağlık ekiplerince ambulansa bindirildiği sırada, "Ağabey çocuklarım var" dedi.
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet Cemil Ş., tedaviye alındı. Polis, olayın şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.
Kayseri'de iş arkadaşlarının tartışmasında kan aktı VİDEO