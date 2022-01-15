Kayseri'de iş insanına şantaj operasyonu

Borç meselesi yüzünden tartıştıkları iş insanı N.C. adlı kadının villasına, şantaj için uyuşturucu sakladıkları iddiasıyla 10 şüpheli, gözaltına alındı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Erenköy Mahallesi'nde yaşayan iş kadını N.C., borç meselesinden tartıştığı kişilerin villasına uyuşturucu sakladığı ve kendisine 'uyuşturucu ticareti' suçlaması üzerinden şantaj yaptığı iddiasıyla polise ihbarda bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

10 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Ekipler, şantaj yaptığı öne sürülen 10 şüpheliyi adreslerine düzenlenen operasyonla yakaladı. Gözaltına alan şüphelilerin, suçlamaları reddettikleri öğrenildi.

7 ŞÜPHELİNİN SORGUSU DEVAM EDİYOR

Emniyette işlemleri tamamlanan S.Ç.D., M.D., İ.P., M.C., S.Ö., A.K. ve M.U., Kayseri Devlet Hastanesi Adli Tabipliği'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. 3’ünün ise emniyetteki sorgusu sürüyor.













