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- Kayseri'de iş insanına şantaj operasyonu
Kayseri'de iş insanına şantaj operasyonu
- DHA
- 15.01.2022 - 14:46
Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Erenköy Mahallesi'nde yaşayan iş kadını N.C., borç meselesinden tartıştığı kişilerin villasına uyuşturucu sakladığı ve kendisine 'uyuşturucu ticareti' suçlaması üzerinden şantaj yaptığı iddiasıyla polise ihbarda bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.
10 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Ekipler, şantaj yaptığı öne sürülen 10 şüpheliyi adreslerine düzenlenen operasyonla yakaladı. Gözaltına alan şüphelilerin, suçlamaları reddettikleri öğrenildi.
7 ŞÜPHELİNİN SORGUSU DEVAM EDİYOR
Emniyette işlemleri tamamlanan S.Ç.D., M.D., İ.P., M.C., S.Ö., A.K. ve M.U., Kayseri Devlet Hastanesi Adli Tabipliği'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. 3’ünün ise emniyetteki sorgusu sürüyor.