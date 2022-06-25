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- Kayseri'de işçi servisi devrildiği kazada 9 kişi yaralandı
Kayseri'de işçi servisi devrildiği kazada 9 kişi yaralandı
Seyir halindeki işçi servisinin devrildiği kazada 1'i şoför 9 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken polis ekipleri yaşanan olayla ilgili soruştırma başlattı.
- 25.06.2022 - 10:23
- Güncelleme : 25.06.2022 - 10:24
Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Sindelhöyük Mahallesi'ndeki yol ayrımında talihsiz bir kaza yaşandı.
Araç şarampole devrildi
İsmi öğrenilemeyen şoförün kullandığı minibüs, sabah saatlerinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
9 kişi yaralandı
Yaşanan kazada sürücü ile birlikte araçtaki 8 fabrika işçisi yaralandı.
Kayseri'de işçi servisi devrildiği kazada 9 kişi yaralandı
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Kazayı gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekipleri bildirdi.
DHA'nın haberine göre; olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri yaralıları hastanelere kaldırırken polis ise kazayla ilgili soruşturma başlattı.