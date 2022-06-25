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    Kayseri'de işçi servisi devrildiği kazada 9 kişi yaralandı

    Seyir halindeki işçi servisinin devrildiği kazada 1'i şoför 9 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken polis ekipleri yaşanan olayla ilgili soruştırma başlattı.
    • 25.06.2022 - 10:23
    • Güncelleme : 25.06.2022 - 10:24
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    Kayseri'de işçi servisi devrildiği kazada 9 kişi yaralandı

    Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Sindelhöyük Mahallesi'ndeki yol ayrımında talihsiz bir kaza yaşandı.

    Araç şarampole devrildi

    İsmi öğrenilemeyen şoförün kullandığı minibüs, sabah saatlerinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

    9 kişi yaralandı

    Yaşanan kazada sürücü ile birlikte araçtaki 8 fabrika işçisi yaralandı.

    Kayseri'de işçi servisi devrildiği kazada 9 kişi yaralandı

    Yaralılar hastaneye kaldırıldı

    Kazayı gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekipleri bildirdi.

    DHA'nın haberine göre; olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Sağlık görevlileri yaralıları hastanelere kaldırırken polis ise kazayla ilgili soruşturma başlattı.

    Kayseri de işçi servisi devrildiği kazada 9 kişi yaralandı #1

    Kayseri de işçi servisi devrildiği kazada 9 kişi yaralandı #2


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