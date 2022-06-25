Seyir halindeki işçi servisinin devrildiği kazada 1'i şoför 9 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken polis ekipleri yaşanan olayla ilgili soruştırma başlattı.

Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Sindelhöyük Mahallesi'ndeki yol ayrımında talihsiz bir kaza yaşandı.

Araç şarampole devrildi

İsmi öğrenilemeyen şoförün kullandığı minibüs, sabah saatlerinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

9 kişi yaralandı

Yaşanan kazada sürücü ile birlikte araçtaki 8 fabrika işçisi yaralandı.

Kayseri'de işçi servisi devrildiği kazada 9 kişi yaralandı



Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Kazayı gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekipleri bildirdi.

DHA'nın haberine göre; olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri yaralıları hastanelere kaldırırken polis ise kazayla ilgili soruşturma başlattı.