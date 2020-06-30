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- Kayseri'de işten çıkarılan kişi arkadaşlarına ateş açtı
Kayseri'de işten çıkarılan kişi arkadaşlarına ateş açtı
Mesai arkadaşıyla tartıştığı için işten çıkarılan işçi, şirketin servis aracına av tüfeğiyle ateş açtı.
- DHA
- 30.06.2020 - 03:19
Develi ilçesin Gömedi Mahallesinde, akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Altın madeninde çalışan ve ismi henüz öğrenilemeyen işçi, mesai arkadaşıyla yaşadığı tartışma sonucu işten çıkarıldı.
Bunun üzerine işten çıkarılan kişi, tartıştığı arkadaşının içinde olduğunu düşünerek şirketin servis aracına av tüfeğiyle ateş açtı.
YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ
Olayda araç içinde bulunan 5 maden işçisi yaralandı. İhbar sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla Develi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, jandarma olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.