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- Kayseri'de işten çıkarılan şahıs, iş makinesi ve iş yerinin güvenlik kulübesini yaktı
Kayseri'de işten çıkarılan şahıs, iş makinesi ve iş yerinin güvenlik kulübesini yaktı
- DHA
- 30.09.2021 - 01:54
Kayseri'de, saat 22.30'da Kocasinan ilçesi Oymaağaç Mahallesindeki sanayi sitesinde, tamirde olan Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresine (KASKİ) ait iş makinesi bilinmeyen nedenle yandı.
Olaydan 30 dakika sonra KASKİ'nin Melikgazi ilçesi Germir Mahallesindeki bakım onarım merkezinde güvenliğe saldıran kimliği belirsiz kişi, benzin dökerek güvenlik kulübesini yaktı.
HER İKİ OLAYIN ŞÜPHELİSİ İŞTEN ÇIKARILAN KİŞİ
İhbar üzerine gelen polis, aldığı bilgi ve eşkal doğrultusunda her iki olayı gerçekleştiren kişinin kısa süre önce işten çıkartılan Hacı K. olduğunu belirledi.
Güvenlik kulübesindeki görevlinin fark etmemesi durumunda Hacı K.'nın park halindeki diğer iş makineleri de yakacağı iddia edildi.
GÜVENLİK GÖREVLİSİ HASTANEYE KALDIRILDI
Saldırıda hafif yaralanan güvenlik görevlisi hastaneye kaldırılırken, işten çıkarıldığı için iş makinesi ve güvenlik kulübesi yakan Hacı K.'nın yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.