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Kayseri'de işten çıkarılan şahıs, iş makinesi ve iş yerinin güvenlik kulübesini yaktı

Kayseri'de işten çıkarılan şahıs, iş makinesi ve iş yerinin güvenlik kulübesini yaktı

Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresinde (KASKİ) kepçe operatörü olarak çalışan Hacı K. (30), işten çıkarıldığı için iş yerine ait iş makinesini ve bakım atölyesinin güvenlik kulübesini yaktı.