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    Kayseri'de işten çıkarılan şahıs, iş makinesi ve iş yerinin güvenlik kulübesini yaktı

    Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresinde (KASKİ) kepçe operatörü olarak çalışan Hacı K. (30), işten çıkarıldığı için iş yerine ait iş makinesini ve bakım atölyesinin güvenlik kulübesini yaktı.
    • DHA
    • 30.09.2021 - 01:54
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    Kayseri'de işten çıkarılan şahıs, iş makinesi ve iş yerinin güvenlik kulübesini yaktı

    Kayseri'de, saat 22.30'da Kocasinan ilçesi Oymaağaç Mahallesindeki sanayi sitesinde, tamirde olan Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresine (KASKİ) ait iş makinesi bilinmeyen nedenle yandı.

    Olaydan 30 dakika sonra KASKİ'nin Melikgazi ilçesi Germir Mahallesindeki bakım onarım merkezinde güvenliğe saldıran kimliği belirsiz kişi, benzin dökerek güvenlik kulübesini yaktı.

    HER İKİ OLAYIN ŞÜPHELİSİ İŞTEN ÇIKARILAN KİŞİ

    İhbar üzerine gelen polis, aldığı bilgi ve eşkal doğrultusunda her iki olayı gerçekleştiren kişinin kısa süre önce işten çıkartılan Hacı K. olduğunu belirledi.

    Güvenlik kulübesindeki görevlinin fark etmemesi durumunda Hacı K.'nın park halindeki diğer iş makineleri de yakacağı iddia edildi.

    Kayseri de işten çıkarılan şahıs, iş makinesi ve iş yerinin güvenlik kulübesini yaktı #1

    GÜVENLİK GÖREVLİSİ HASTANEYE KALDIRILDI

    Saldırıda hafif yaralanan güvenlik görevlisi hastaneye kaldırılırken, işten çıkarıldığı için iş makinesi ve güvenlik kulübesi yakan Hacı K.'nın yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

    Kayseri de işten çıkarılan şahıs, iş makinesi ve iş yerinin güvenlik kulübesini yaktı #2

    Kayseri de işten çıkarılan şahıs, iş makinesi ve iş yerinin güvenlik kulübesini yaktı #3

    Kayseri de işten çıkarılan şahıs, iş makinesi ve iş yerinin güvenlik kulübesini yaktı #4

     

     

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