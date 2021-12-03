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    Kayseri'de istinat duvarı çöktü: 4 otomobil altında kaldı

    Kayseri'de çevre düzenlemesi sırasında istinat duvarının çökmesi sonucu devrilen iş makinesinin operatörü hafif yaralandı. Park halindeki 4 otomobilde ise hasar oluştu.
    • DHA
    • 03.12.2021 - 02:29
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    Kayseri'de istinat duvarı çöktü: 4 otomobil altında kaldı

    Talas ilçesi Anayurt Mahallesi Numune Sokak'ta iş makinesiyle yapılan çevre düzenlemesi sırasında istinat duvarı çöktü.

    İŞ MAKİNESİ BAHÇEYE YUVARLANDI, İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ

    İş makinesi kayan toprakla birlikte sitenin bahçesine yuvarlandı. Çöken istinat duvarı, park halindeki 38 US 267, 33 DSY 55, 50 SG 272 ve 34 CBN 437 plakalı otomobillerde hasara neden oldu.

    Kayseri'de istinat duvarı çöktü: 4 otomobil altında kaldı - Video

    Kayseri de istinat duvarı çöktü: 4 otomobil altında kaldı #1

    İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, hafif yaralanan iş makinesi operatörüne ayakta müdahale etti.

    Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Kayseri de istinat duvarı çöktü: 4 otomobil altında kaldı #2

    Kayseri de istinat duvarı çöktü: 4 otomobil altında kaldı #3

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