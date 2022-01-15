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    Kayseri'de kablo çalma anı kamerada

    Zanlıların iletim hattı kablosunu keserek çalma anları anbean kaydedildi.
    • AA
    • 15.01.2022 - 17:07
    • Güncelleme : 15.01.2022 - 17:17
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    Kayseri'de kablo çalma anı kamerada

    Kayseri'de kablo hırsızları kameraya yakalandı.

    Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Erenköy Mahallesi'nde iletim hattı kablosu çalan K.S, S.G, S.K. ve B.T'yi demir kesme makası, 200 metre kablo ve halatla suçüstü yakaladı.

    12 FARKLI HATTAN HIRSIZLIK

    Şüphelilerin, daha önce de 12 farklı hattan 2 bin metre kablo ile inşaatlardan malzeme çaldıkları belirlendi.

    İletim hatlarından kablo keserek kurumu 1 milyon 100 lira zarara uğrattıkları öne sürülen zanlılar hakkında emniyette işlem yapıldı.

    Kayseri'de kablo çalma anı kamerada ViDEO

    Kayseri de kablo çalma anı kamerada #1

    Kayseri de kablo çalma anı kamerada #2


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