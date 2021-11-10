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- Kayseri'de kaçak FETÖ üyesi kıskıvrak yakalandı
Kayseri'de kaçak FETÖ üyesi kıskıvrak yakalandı
Ekiplerin düzenlediği operasyonda hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan FETÖ üyesi, kıskıvrak yakalanarak cezaevine gönderildi.
- DHA
- 10.11.2021 - 16:53
- Güncelleme : 10.11.2021 - 17:49
Kayseri'de, 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçuyla polislik mesleğinden ihraç edilen eski polis memuru E.A.'nın Melikgazi ilçesinde saklandığı tespit edildi.
6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasına çarptırılan E.A., ekiplerce yürütülen çalışmada, saklandığı evde kıskıvrak yakalandı.
TUTUKLANDI
Operasyonun ardından E.A. işlemleri tamamlanarak cezaevine gönderildi.