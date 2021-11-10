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    Kayseri'de kaçak FETÖ üyesi kıskıvrak yakalandı

    Ekiplerin düzenlediği operasyonda hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan FETÖ üyesi, kıskıvrak yakalanarak cezaevine gönderildi.
    • DHA
    • 10.11.2021 - 16:53
    • Güncelleme : 10.11.2021 - 17:49
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    Kayseri'de kaçak FETÖ üyesi kıskıvrak yakalandı

    Kayseri'de, 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçuyla polislik mesleğinden ihraç edilen eski polis memuru E.A.'nın Melikgazi ilçesinde saklandığı tespit edildi.

    6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasına çarptırılan E.A., ekiplerce yürütülen çalışmada, saklandığı evde kıskıvrak yakalandı.

    TUTUKLANDI

    Operasyonun ardından E.A. işlemleri tamamlanarak cezaevine gönderildi.

    Kayseri de kaçak FETÖ üyesi kıskıvrak yakalandı #1

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