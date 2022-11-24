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    Kayseri'de öğretmenin aracı cami duvarına sıkıştı

    Kayseri'de öğretmenin aracı cami duvarına sıkıştı

    Talas'ta 2’si öğretmen 3 kişinin bulunduğu otomobil, Öğretmenler Günü nedeniyle geldiği kafenin otoparkından caminin bahçesine düştü.
    • Haber Merkezi
    • 24.11.2022 - 12:25
    • Güncelleme : 24.11.2022 - 13:41
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    Kayseri’nin Talas ilçesi Tablakaya Mahallesi Yeni Cami Sokak üzerinde meydana gelen olayda, öğretmenler Melek Ö., Feray A. ve kızı Damla A., Öğretmenler Günü dolayısıyla kahvaltı yapmak için sokak üzerinde bulunan bir kafeye geldi.

    Melek Ö. yönetimindeki otomobil, otoparka geldiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri aşarak aşağı uçtu.

    Dik duran araçtan çıkarıldılar

    Cami ile duvar arasında düşen otomobil dik bir şekilde kalırken, öğretmenler de yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Kayseri kaza

    3 yaralı hastaneye götürüldü

    İHA'nın haberine göre; yaralı 3 kişi ambulanslar ile hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de olay yerinde inceleme yaptı. Otomobil de çekici ile kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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    Kayseri kaza

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